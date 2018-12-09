قائد, سلطة, الاطفاء, والانقاذ, يزور, دبورية, احتفالا, بتأهيل, وحدة, متطوعين,

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث الرسمي للعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ-في أجواء مميزة، تمّ مؤخرا الاحتفال باختتام دورة تأهيل وحدة متطوعين في سلطة الاطفاء والانقاذ ببلدة دبورية، وذلك بحضور قائد سلطة الإطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي، وقائد لواء الشمال الميجر جنرال نزار فراس وعدد من الضباط والمسؤولين في سلطة الاطفاء والانقاذ بينهم كايد ظاهر مستشار قائد السلطة والناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي. ومن مجلس دبورية المحلي حضر الرئيس زهير يوسف وعدد من المسؤولين ورؤساء الاقسام والسيد هلال ابراهيم المسؤول عن ملف المتطوعين.

خلال الاحتفال، تحدّث عدد من المشاركين وأكّدوا على اهمية مثل هذه الوحدة في دبورية، وأشادوا بدور قائد سلطة الاطفاء والانقاذ في اخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، وعمله المستمر من أجل رفع الوعي في المجتمع العربي بشكل خاص.من جهته، اعرب الجنرال ديدي سمحي عن سعادته بتأهيل وحدة متطوعين في دبورية من أجل العمل على انقاذ الحياة وتقديم الرد الأولي في حالات الحرائق أو الطوارئ، مؤكدا على استمرار العمل من اجل رفع الوعي وتعزيز تواجد سلطة الاطفاء والانقاذ في دبورية والمنطقة وفي مختلف البلدات العربية.