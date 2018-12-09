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الطفلة سارة محاجنة من ام الفحم تتبرع بجزء من شعرها لمرضى السرطان



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الطفلة سارة محاجنة من سكان مدينة ام الفحم اتخذت قرار من النادر ان يتخذه طفل بالسنوات الاولى من عمره وهو ان تقوم بالتبرع بجزء من سعرها لمرضى السرطان تحت سعار ما يسمى "جدولة"


بخيث قالت السيدة سلام محاجنة والدة الطفلة سارة بان طفلتها اتخذت هذا القرار من ذات نفسها وانها قد شجعتها بالرعم من صغر سنها وشرحت لها عن سعادة الاطفال الذين يعانون من مرض السرطان بهذه الخطوة وانها سترسم البسمة على شفاههم وانها لخورة بها بسبب هذا التصرف الاخلاقي المميز.




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