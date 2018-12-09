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ام الفحم : اغلاق الشارع الموصل لمنطقة عين خالد بعد الانهيار الصخري



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منذ يوم يوم اول امس الجمعة ، قامت بلدية ام الفحم باغلاق الشارع المنحدر الموصل الى منطقة عين خالد وذلك على اثر انهيار صخور وسقوطها على مركبة تقودها شابة اصيبت بجراح طفيفه ، بلدية ام الفحم قررت اغلاق الشارع لعدم تكرار هذه الحادثة الخطيرة ومن اجل صيانة المشكلة من جذورها خاصة ان هذه المشكلة يعاني منها اهالي المنكقة منذ سنوات عديدة.


وما زال الشارع مغلق حتى اليوم بعد اشراف رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي وقسم الطوارئ على الموضوع .

وعلم مراسلنا بانه سيتم مباشرة العمل بشكل فوري من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين.




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