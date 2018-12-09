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اعتقال شاب من النقب بشبهة سرقة دكان في رعنانا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"تلقت الشرطة بلاغ عن سرقة دكان في مدينة رعنانا يوم الخميس الماضي , الشرطة وصلت للمكان واشتبهت بسيارة كانت قريبة من المكان , سائق السيارة لاحظ مطاردة رجال الشرطة وفر هارباً بقيادة متهورة مما ادى الى حادث ذاتي , الشرطة اعتقلت الشاب بعد ان تلقى العلاج وتم تمديد اعتقاله في المحكمة لمدة 4 ايام .


يشار الى ان الشاب من سكان النقب ويبلغ من العمر 28 عاماً.
اعتقال شاب من النقب بشبهة سرقة دكان في رعنانا




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