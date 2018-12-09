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حبس منزلي لمربية حضانة من الطيرة بعد العثور على كدمات على جسم طفلة من كفار سابا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شكوى وصلت للشرطة حول وجود كدمات على جسم طفلة (7 أشهر) من مدينة كفار سابا , الطفلة تلقت العلاج في مستشفى مئير ووصفت حالتها بالمتوسطة .


وأضاف البيان:"خلال تحقيقات الشرطة تم التحقيق مع مربية اطفال(31 عاماً) من سكان مدينة الطيرة , وتم تحويلها للحبس المنزلي 3 ايام بعد انتهاء التحقيق .
حبس منزلي لمربية حضانة من الطيرة بعد العثور على كدمات على جسم طفلة من كفار سابا




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