حبس, منزلي, لمربية, حضانة, من, الطيرة, بعد, العثور, على, كدمات, على, جسم, طفلة, من, كفار, سابا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون ان شكوى وصلت للشرطة حول وجود كدمات على جسم طفلة (7 أشهر) من مدينة كفار سابا , الطفلة تلقت العلاج في مستشفى مئير ووصفت حالتها بالمتوسطة .

وأضاف البيان:"خلال تحقيقات الشرطة تم التحقيق مع مربية اطفال(31 عاماً) من سكان مدينة الطيرة , وتم تحويلها للحبس المنزلي 3 ايام بعد انتهاء التحقيق .