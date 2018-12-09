اللواء, جمال, حكروش, للصنارة, نت:, قضية, يارا, ايوب, حساسة, جداً, وسيتم, الكشف, عن, التفاصيل, قريباً,

أكد رئيس مديرية تحسين الخدمات الشرطية للمواطنين العرب اللواء جمال حكروش في حديث خاص للصنارة نت حول مقتل الفتاة يارا ايوب من الجش أن الشرطة تعمل بشكل مكثف لانهاء الملف وتقديم لائحة اتهام بحق المشتبهين بالقضية.

وقال اللواء حكروش للصنارة نت:"هذه القضية حساسة جداً وتمس كل شخص ليس فقط ابن الجش وليس العرب او اليهود بل تمس الانسانية , شرطة اسرائيل عملت بشكل مهني ومكثف , هناك أمر حظر نشر ولا استطيع الكشف عن جميع التفاصيل ولكن استطيع القول ان المجرم موجود وكان من المفروض الكشف عن الجريمة خلال الايام القريبة ولكن بقيت عدة امور نحقق بها, ويجب ان نعمل بهذه الطريقة في جميع الجرائم ".وأضاف اللواء حكروش:"لا استطيع الكشف بشكل مفصل بسبب أمر حظر النشر ولكن انا اعد الجميع ان يتم الكشف عن الجريمة قريباً جدا وان شرطة اسرائيل عملت عمل جبار في هذه القضية ".يشار ألى ان الشرطة قد اعلنت قبل اسبوعين عن اختفاء الشابة يارا ايوب من الجش , وبعد ايام عثر علي جثتها في البلدة والحديث يدور عن جريمة قتل ".كما واعتقلت الشرطة 5 اشخاص بشبهة ضلوعهم بالجريمة , حيث أن القضية كان لها صدى كبير في البلاد.