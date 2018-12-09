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الطيبة:استمرار البحث عن الشاب رسمي جربان الذي اختفى خلال الفيضانات



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعمل قوات معززة من الشرطة وطواقم الانقاذ بالبحث عن الشاب رسمي جربان من جسر الزرقاء بعد ان اختفى خلال الفيضانات في مدينة الطيبة اول امس الجمعة .


وكان قد جاء من ادهم مصري  مُرَكِز الأمن في بلدية الطيبة أن الشاب رسمي جربان (36 عاما) منذ يوم أمس فقدت آثاره أثناء هطول الأمطار والسيول بالمنطقة الغربية لمدينة الطيبة بالقرب من مكان عمله لدى احدى سكان المدينة، وتحديدا طريق المقبرة الغربيه لإتجاه الغرب حتى جسر شارع ٦ وهناك بالقرب من الوادي من بعد الساعة العاشرة صباحاً..كل من لديه معلومات أو الإستعداد لمد يد العون عليه التوجه على هاتف رقم : 0524674040.




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