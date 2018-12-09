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ميسي يتجاهل ترتيبه في الكرة الذهبية بكلمة قاطعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة، أن احتلاله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لم يشكل حافزا بالنسبة له من أجل الظهور بأداء رائع خلال فوز البلوجرانا (4-صفر) على غريمه إسبانيول في ديربي كتالونيا أمس السبت بالدوري الإسباني.


وأحرز النجم الأرجنتيني هدفين رائعين من ركلتين حرتين كما صنع هدفا لعثمان ديمبلي ضمن استعراض مذهل لمهاراته.

وغاب ميسي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات عن منصة التتويج بالجائزة لأول مرة منذ عشر سنوات بينما فاز بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وعما إذا نال دافعا إضافيا قبل هذه القمة لعدم فوزه بالجائزة قال ميسي لمحطة موفيستار "لا".

وأضاف "دخلنا جميعا اللقاء بحماس وبتركيز وإصرار بسبب الاستاد والمنافس الذي يخوض موسما رائعا".

وامتدح لاعبو برشلونة زميلهم الأرجنتيني بعد ترتيبه المتأخر في الكرة الذهبية وقدموا له الدعم بعد كلمات الأسطورة البرازيلي بيليه الذي قال إن ميسي يملك قدما واحدة ومهارة واحدة.

كما وصف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة نتيجة التصويت في الكرة الذهبية بأنها "سخيفة" وكال المديح لميسي.

وقال "ماذا يمكنني أن أقول عن ميسي؟ إنه يبدع في كل مباراة. وجوده معنا ثروة لا حدود لها ونحن في حقبة لن تتكرر ويجب أن نستمتع بمشاهدة لاعب مثله". 
ميسي يتجاهل ترتيبه في الكرة الذهبية بكلمة قاطعة




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