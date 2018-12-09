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مصادر فلسطينية:إطلاق نار على الصيادين ورعاة الأغنام في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية صباح اليوم الاحد ان زوارق تابعة للجيش الاسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين غرب مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.


وقال المصادر ان الزوارق الحربية أطلقت النار على الصيادين داخل المنطقة المسموح الصيد فيها.

وفي سياق متصل، فتحت المواقع العسكرية الاسرائيلية نيران اسلحتها تجاه رعاة الاغنام قرب موقع "كوسوفيم" العسكري شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة دون الاعلان عن وقوع اصابات في الحادثين.
مصادر فلسطينية:إطلاق نار على الصيادين ورعاة الأغنام في غزة




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