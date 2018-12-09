سقوط, سيدة, عن, ارتفاع, في, حورة, واصابتها, خطيرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن سيدة تبلغ من العمر 35 عاماً نقلت الى مستشفى سوروكا في بئر السيع وحالتها خطيرة اثر سقوطها عن ارتفاع في بلدة حورة بالنقب.

واضاف البيان أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن سقوط سيدة عن 4 طوابق , الطواقم وصلت للمكان وقدمت الاسعافات للسيدة التي تم نقلها للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .