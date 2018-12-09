الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة,

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الأحد يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم الاثنين لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعةوفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على الساحل الشمالي والجليل، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات ما بعد الظهر تسقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً للمناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعةوفي يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.