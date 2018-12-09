الجيش, اللبناني, يتأهب, ويستقدم, دبابات, على, الحدود,

أفادت الوكالة اللبنانية بان الجنود الاسرائيليين الذين اجتازوا السياج التقني في بلدة ميس الجبل، ينفذون حملة تفتيش في محلة كروم الشراقي الواقعة ضمن "الخط الأزرق" لجهة الأراضي الفلسطينية، مستخدمين مصابيح ليلية. ما دفع الجيش اللبناني إلى استقدام دورية وعدد من الدبابات والتمركز في الجهة المقابلة.

واضافت الوكالة أن 25 جنديًا إسرائيليًا عبروا السياج الأمني. في جيب إسرائيلي من أجل إجراء تفتيش للمنطقة عندها أرسل الجيش اللبناني ، الذي كان يراقب ما كان يحدث مع قوات اليونيفيل دورية ودبابات ، للوقوف أمام قوة تابعة للجيش الإسرائيلي ومراقبتها.