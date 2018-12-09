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برشلونة يسحق إسبانيول وينفرد بصدارة الليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سحق برشلونة مضيفه إسبانيول (4-0)، في ديربي كتالونيا، على ملعب كورنيلا إلبرات، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ15 من الليجا.

وتقدم ليونيل ميسي لبرشلونة، في الدقيقة 17، ثم ضاعف عثمان ديمبلي النتيجة، في الدقيقة 26، وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث، في الدقيقة 45، ليعود ميسي ويكمل الرباعية، في الدقيقة 65.
وبذلك، انفرد البلوجرانا بصدارة الليجا، رافعًا رصيده إلى النقطة 31، بينما تجمد إسبانيول عند النقطة 21، في المركز التاسع.


استمرت مرحلة جس النبض بين الفريقين لما يقارب العشر دقائق، حيث حافظ برشلونة على هدوئه مستحوذا على الكرة في وسط ملعب إسبانيول، بينما الأخير ظل متماسكا أمام تحركات لاعبي البرسا.
بدأت محاولات برشلونة الجدية من خلال توغلات ليونيل ميسي الذي عانى من شدة الرقابة مع انطلاقة المباراة، ولكن سرعان ما نجح في التخلص منها مع مرور الوقت.
حصل البرغوث على مخالفة في الدقيقة 17 نجح من خلالها في افتتاح أهداف اللقاء بتسديدة رائعة عجز الحارس دييجو لوبيز عن الإمساك بها رغم محاولته.
سيطر وسط ملعب البلوجرانا على اللقاء بشكل كامل بواسطة راكيتيتش وبوسكيتس مع نزل ميسي أكثر من مرة لاستلام الكرة بعيد عن منطقة الجزاء.
ومن كرة قاتل ميسي للاحتفاظ بها، نجح في تمريرها لديمبلي الذي راوغ مداف إسبانيول ثم وضعها بالقدم اليمنى داخل المرمى على طريقته المعتادة ليضاعف النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 26.
كاد ميسي المتألق دائما أن يسجل الهدف الثالث بعدما أرتد الكرة من الحارس لوبيز، ولكن أتت تسديدة نجم برشلونة الرأسية في القائم الأيمن.



ووسط حالة من غياب التركيز وسوء التمركز من مدافعي أصحاب الأرض صمم لويس سواريز أن يضع بصمته في المباراة بتسجيله للهدف الثالث قبل نهاية الشوط بتسديدة في الزايوة الضيقة مرت من بين قدمي الحارس لوبيز.
كما كان الحال منذ الدقائق الأولى من عمر اللقاء، وصال برشلونة سعية في الشوط الثاني لإضافة المزيد من الأهداف، أمام لاعبي إسبانيول الذين بدا عليهم الاستسلام سريعا.
بدأ نجوم البرسا في تدوير الكرة بسهولة في ظل ضغط شبه غائب من الخصم، ومن ضربة حرة جديدة وضع ميسي ثاني أهدافه ورابع أهداف برشلونة في الدقيقة 65 ليبدأ جمهور إسبانيول في مغادرة الملعب.
أجرى إرنيستو فالفيردي أولى تغييراته في الدقيقة 68 بخروج عثمان ديمبلي المتألق، ليشرك البرازيلي فيليب كوتينيو في مركز الجناح الأيمن، ثم تبعه بتغيير اخر بدخول منير الحدادي بدلا من لويس سواريز.
فشل إسبانيول في تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه على ملعبه، بعدما رفض الحكم احتساب هدف أوسكار دوارتي في الدقيقة 73، بناء على قرار غرفة الفار لوجود حالة تسلل.
هدأ رتم اللقاء في الدقائق العشر الأخيرة حيث حاول لاعبي إسبانيول لاحراز هدفا قبل نهاية المباراة، وفي المقابل أخذ لاعبي البرسا في تمرير الكرة حتى انتهاء المباراة.




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