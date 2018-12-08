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فسوطة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد المجيد



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شارك المئات من اهالي فسوطة والمنطقة مساء السبت في حفل اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد .


تخلل الحفل فقرات فنية مميزة وسط فرحة الحضور , بالنهاية احتفل الحضور باضاءة الشجرة والالعاب النارية .




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