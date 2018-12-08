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طوبا:اندلاع حريق في بناية المجلس المحلي



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حريق شب في مبنى المجلس المحلي في طوبا .واربعة طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق في الطابق الاول وتمكنت الطواقم من اقتحام المبنى وتعمل على اخماد الحريق واخراج الدخان الكثيف من المبنى .


وجاء في بيان للشرطة أنه بحسب التحقيقات الاولية فأن هناك شبهات ان الحريق نشب بفعل فاعل .




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