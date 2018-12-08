اطلاق, نار, كثيف, على, مطعم, في, الزرازير,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل ، أطلقت عيارات نارية في بلدة الزرازير من سيارة عابرة نحو مطعم، حيث لم تقع إصابات.الخلفية ما زالت غير واضحة.

أفراد من الشرطة سارعوا الى المكان، وقاموا بنشر حواجز، وباشروا بعمليات مسح وتمشيط بمساعدة طائرة إلكترونية صغيرة مسيرة من الوحدة الجوية للشرطة، لرصد السيارة والجناة.محققون يجمعون البينات والأدلة في المكان وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.