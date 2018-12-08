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سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش



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في - Pandora:سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش.الحملة سارية المغعول بين التواريخ: 2018/12/15-04* لا ازدواجية حملات, خاضع للأنظمة.سارٍ في الحوانيت الرئيسية وموقع Pandora, في حوانيت JACKIE-O وحوانيت المجوهرات المختارة.www.pandora-shop.co.il

سوار بنچال Limited Edition من فضة ستيرلنينچ بترصيع 12 حبة زركون بـ - 99 ش. بشروة فوق 499 ش




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