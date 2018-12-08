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كفرياسيف:مصرع باسم سعيد (55عاما) في حادث دهس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي باسم سعيد البالغ من العمر 55 عاماً مصرعه في حادث دهس في بلدة كفرياسيف مساء اليوم السبت .


وجاء في بيان صادر عن شرطة الساحل أن رجل حاول ان يعبر الشارع داخل احد الاحياء في كفر ياسيف اصيب من سيارة عابرة مما ادى الى مصرعه على الفور.

دوريات من الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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