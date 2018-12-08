يافة, الناصرة:حريق, في, منزل, بسبب, تماس, كهربائي, بغسالة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر :"تماس كهربائي في الغساله كاد ان يؤدي الى حريق منزل في بلدة يافة الناصره .

طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصره وصلت الى المكان واتضح ان السكان تمكنوا من اخماد الحريق .وعملت الطواقم على اخراج الدخان من المكان ولم يبلغ عن اصابات.