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يافة الناصرة:حريق في منزل بسبب تماس كهربائي بغسالة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر :"تماس كهربائي في الغساله كاد ان يؤدي الى حريق منزل في بلدة يافة الناصره .


طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصره وصلت الى المكان واتضح ان السكان تمكنوا من اخماد الحريق .وعملت الطواقم على اخراج الدخان من المكان ولم يبلغ عن اصابات.
يافة الناصرة:حريق في منزل بسبب تماس كهربائي بغسالة




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