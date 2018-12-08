تعادل, بطعم, الفوز, لاتحاد, ابناء, سخنين, على, هبوعيل, بئر, السبع,

تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة بالنتيجة 1-1 ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .

الفريق السخنيني افتتح المباراة بشكل جيد , ولكن في الدقيقة ال26 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بئر السبع بعد عرقلة من المدافع ساري فلاح ليسجل بن ساهر هدف التفوق لاصحاب الارض لتنتهي نتيجة الشوط الاول 1-0.في الشوط الثاني دخلت سخنين بقوة من اجل تحقيق التعادل , الا أن حكم المباراة قام بطرد اللاعب ايهاب شامي بالبطاقة الحمراء ليبقى الفريق السخنيني بعشرة لاعبين .العزيمة والاصرار وذكاء المدرب عمير تورجمان جعلت سخنين تعود للمباراة وبعد عرقلة اللاعب يسرائيل زغوري احتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها المهاجم شلومي ازولاي معلنا 1-1 لتنتهي المباراة بتعادل ثمين لسخنين .