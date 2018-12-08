تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة محلية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تعادل بطعم الفوز لاتحاد ابناء سخنين على هبوعيل بئر السبع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة بالنتيجة 1-1 ضمن مباريات دوري الدرجة العليا لكرة القدم .


الفريق السخنيني افتتح المباراة بشكل جيد , ولكن في الدقيقة ال26 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بئر السبع بعد عرقلة من المدافع ساري فلاح ليسجل بن ساهر هدف التفوق لاصحاب الارض لتنتهي نتيجة الشوط الاول 1-0.

في الشوط الثاني دخلت سخنين بقوة من اجل تحقيق التعادل , الا أن حكم المباراة قام بطرد اللاعب ايهاب شامي بالبطاقة الحمراء ليبقى الفريق السخنيني بعشرة لاعبين .

العزيمة والاصرار وذكاء المدرب عمير تورجمان جعلت سخنين تعود للمباراة وبعد عرقلة اللاعب يسرائيل زغوري احتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها المهاجم شلومي ازولاي معلنا 1-1 لتنتهي المباراة بتعادل ثمين لسخنين .
تعادل بطعم الفوز لاتحاد ابناء سخنين على هبوعيل بئر السبع




كلمات متعلقة

تعادل, بطعم, الفوز, لاتحاد, ابناء, سخنين, على, هبوعيل, بئر, السبع,

تابعونــا

منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى 2018-12-16 | 13:11:44

للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان...

بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية 2018-12-05 | 11:43:19

شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...

نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة 2018-12-03 | 09:56:33

أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق...

بمبادرة قِسميّ النّهوض بالشّبيبة والرّياضة في باقة الغربيّة: انعقاد دوريّ كرة قدم بمبادرة قِسميّ النّهوض بالشّبيبة والرّياضة في باقة الغربيّة: انعقاد دوريّ كرة قدم 2018-11-27 | 11:50:37

انعقدَ الأسبوع الماضي، في مدينة باقة الغربيّة، دوريّ مباريات كرة قدم شاركَت بها...

هدف بيرم كيال لم يكفي لتأهل منتخب اسرائيل لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا هدف بيرم كيال لم يكفي لتأهل منتخب اسرائيل لدور المجموعات بدوري أمم أوروبا 2018-11-20 | 23:59:58

لقي المنتخب الاسرائيلي لكرة القدم مساء الثلاثاء خسارة خارجية امام المنتخب...

خيبة أمل في سخنين:النجم فراس مغربي ينهي الموسم بدافع الاصابة خيبة أمل في سخنين:النجم فراس مغربي ينهي الموسم بدافع الاصابة 2018-11-20 | 15:00:24

تلقى الطاقم المهني لفريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين ظهر اليوم الثلاثاء خبر...

عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان مدرباً لاتحاد ابناء سخنين 2018-11-18 | 14:19:02

توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان...

صدمة في سخنين - غياب فراس مغربي شهر ونصف بدافع الاصابة صدمة في سخنين - غياب فراس مغربي شهر ونصف بدافع الاصابة 2018-11-15 | 13:37:34

تلقى فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا , خبر اصابة اللاعب النجم فراس مغربي...

عوده منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم في مدريد اسبانيا عوده منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم في مدريد اسبانيا 2018-11-14 | 19:11:20

عاد منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم للكرتيه التي جرت احداثها على ملعب فريق...

استدعاء الطمراوي محمد عواد للانضمام لمنتخب اسرائيل استدعاء الطمراوي محمد عواد للانضمام لمنتخب اسرائيل 2018-10-02 | 14:55:23

استدعى مدرب منتخب اسرائيل لكرة القدم , امس الاثنين , اللاعب والمهاجم المتألق محمد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يوسي ابو كسيس باقي مدرب سخنين اتفاق يتفق ادارة فريق اتحاد ابناء ادارة منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد المسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيلاتحاد ابناء ام الفحم زلفه ركلات ترجيح ارتقاء للدرجة الاولى ضمان حريق سكن طلابي كلية كنيرت طبريا اطفاء اخماد مصرع عامل ورشة في مدينة بات يام اصابة خلال شرطة اسعاف جلجولية ثائر ابو سنينهاسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة ساندويشات مخدرات تل ابيب هروين كوكائين اعتقال رجل امرأة الخليل اتهام شبان القدس اختطاف قتل يهودي تخطيط لائحة حادث دهس فتاة تركب دراجة هوائية الجنوب سيارة خطيرة مستشفى شرطة سير كفر قاسم مظاهرة نصرة الاقصى القدس مشاركة واسعة الكسيفة مشتبه التحريض عبر الفيسبوك انتفاضة بدأت يهودي يبقى خنزير مدرسة ابن رشد الثانوية طمرة تحتفل تخريج الفوج الثالث اجواء احتفالية طلاب مدينة طمرة مسيرة سلام عرب يهود مشاركة واسعة ام الفحم مدينة رجال نساء الأمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com