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الطيبة:فقدان اثار الشاب رسمي جربان من جسر الزرقاء خلال الفيضانات



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جاء من ادهم مصري  مُرَكِز الأمن في بلدية الطيبة أن الشاب رسمي جربان (36 عاما) منذ يوم أمس فقدت آثاره أثناء هطول الأمطار والسيول بالمنطقة الغربية لمدينة الطيبة بالقرب من مكان عمله لدى احدى سكان المدينة، وتحديدا طريق المقبرة الغربيه لإتجاه الغرب حتى جسر شارع ٦ وهناك بالقرب من الوادي من بعد الساعة العاشرة صباحاً..كل من لديه معلومات أو الإستعداد لمد يد العون عليه التوجه على هاتف رقم : 0524674040
الطيبة:فقدان اثار الشاب رسمي جربان من جسر الزرقاء خلال الفيضانات




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