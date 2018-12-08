الرملة, تشتح, سواداً, بوفاة, آمال, أبو, رقيق​, 30, عاما, وطفلتها, الرضيعة, فاطمة, بحادث, طرق, مروع,

اسفر حادث طرق مروع على شارع 6 مساء أمس الجمعة عن مصرع الشابة آمال أبو رقيق​ 30 عاما وطفلتها الرضيعة فاطمة (عام) من الرملة .

يشار الى ان حادث طرق مروع وقع على شارع رقم 6 قرب مفترق كريات جات جنوب البلاد عن مصرع أم 30 عاما وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر عاما , واصابة 3 اخرين بجراح متفاوتة.وافيد ان الحادث اسفر عن انقلاب سيارة على الشارع .واستنفرت طواقم الاسعاف الى مكان الحادث.