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الرملة تشتح سواداً بوفاة آمال أبو رقيق​ 30 عاما وطفلتها الرضيعة فاطمة بحادث طرق مروع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع على شارع 6 مساء أمس الجمعة عن مصرع الشابة آمال أبو رقيق​ 30 عاما وطفلتها الرضيعة فاطمة (عام) من الرملة .



يشار الى ان حادث طرق مروع وقع على شارع رقم 6 قرب مفترق كريات جات جنوب البلاد عن مصرع أم 30 عاما وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر عاما ,  واصابة 3 اخرين بجراح متفاوتة.
وافيد ان الحادث اسفر عن انقلاب سيارة على الشارع .

واستنفرت طواقم الاسعاف الى مكان الحادث.
الرملة تشتح سواداً بوفاة آمال أبو رقيق​ 30 عاما وطفلتها الرضيعة فاطمة بحادث طرق مروع




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