إيكيا تعلن عن استرداد طاولة تُفتح موديل Glivarp إيكيا العالمية تُعلن عن استرجاع طاولة تفتح موديل Glivarp رقمها الترتيبي 20334700 و 50334708 (188/125 سم و - 115/75 سم بالملاءمة).هذا بسبب خطر وقوع وحدة التطويل من مسار الطاولة.الزبائن الذين اشتروا الطاولة عليهم عدم استعمالها وترجيعها الى احدى حوانيت إيكيا في نتانيا, ريشون لتسيون, كريات آتا وبئر السبع.مقابل ترجيع المنتج يستطيع الزبائن ترجيع السعر كاملاً. لا يطلب اثبات شراء ويتم الترجيع في نقاط خدمات الزبائن.لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن الاتصال الى مركز الخدمات في إيكيا هاتف:8928888-09.