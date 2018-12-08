أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأعلن الكرملين في بيان ان بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو اطلعه خلالها على تفاصيل العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والتي أطلقها الثلاثاء تحت اسم "درع الشمال" وإعلان الكشف عن اتفاق لحزب الله توغلت الى اسرائيل.وذكر الكرملين ان بوتين أكد لنتنياهو ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة اليونيفيل.وشدد بوتين على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية بين روسيا وإسرائيل. وذكر البيان انه تم الاتفاق بين الجانبين على بحث مسألة عقد لقاء شخصي بين الجانبين.