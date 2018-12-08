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صفورية:المئات يشاركون في التظاهرة الاحتجاجية ضد هدم نبع المياه



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



شارك حشد كبير، يضم المئات من أهالي صفورية المهجّرين، والناصرة، ومن مختلف البلدات قد شاركوا اليوم في التظاهرة، على الشارع الموصل بين صفورية والناصرة، ردا على جريمة سلطة المياه قبل أيام باقتلاعها أرضية الحنانة، التي كانت تنظم وصول المياه الى ما تبقى من بساتين لأراضي صفورية. وقد شارك في التظاهرة، رئيس المتابعة بركة، وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، مسعود غنايم ود. يوسف جبارين. ورئيس مجلس الرينة المحلي جميل بصول واعضاء بلدية الناصرة محمد عوايسي وسمير سعدي ومصعب دخان وفراس حمدان، وناشطون سياسيون من حركات مختلفة، وجمهور كبير من أهالي صفورية.  


وقال بركة في تصريحات لوسائل الإعلام، إن هذه الوقفة الماجدة لأهالي صفورية والناصرة ومن مدن وبلدات أخرى، جاؤوا للوقوف الى جانبنا في الدفاع عن رمز صفورية، وعن عين صفورية، وقسطل صفورية، التي أقدم المهووسون الجبناء على تدمير أرضية الحنانة التي تزود ما تبقى من بساتين من ماء، وتشكل رمز لصفورية، ومحجا لأهالي القرية المهجّرين ليؤكدوا انتمائهم لهذه القرية.

وتابع بركة قائلا، إن هذه الوقفة هي رسالة إلى أبناء شعبنا، إلى أهالي صفورية، ومجمل المهجّرين من الوطن في الدول المجاورة، ومختلف أنحاء العالم، لنقول لهم نحن حراس المكان، نحن حراس التاريخ والزمان، حراس اسم البلد ومسمياتها، نحن حراس القسطل والعين ونحن في انتظار عودتكم، لأن قرية صفورية، كسائر القرى المدمّرة والمهجّرة موعودة بعودة أبنائها، وسيأتي يوم، وأتمنى أن لا يكون بعيدا، يعود فيه كل أبناء الصفورية، وكل أبناء القرى المهجّرة الذين تم تهجيرهم بفعل جرائم الحركة الصهيونية في النكبة، إلى قراهم إلى فضاء طفولتهم إلى سمائهم واراضهم ومائهم معززين مكرّمين.

وتابع بركة، إن ما جرى في صفورية، انقلب السحر على الساحر، هم أرادوا جس نبضنا باستفزازنا بتدمير أرضية الحنانة فتصدى هذا البطل الصفوري، هذا البطل الفلسطيني، ليقول ليس فقط لن تنجحوا في تهجيرنا، إنما نحن سنبقى نحرس الوطن حتى يعود من هجّرتم.

وفي رد على سؤال لوسائل الإعلام حول علاقة محمد بركة الشخصية بصفورية، قال، أنا ابن صفورية، وأجدادي ووالداي من صفورية، وكل ما فيّ ينبض صفورية، وأبنائي الثلاثة، أول مكان خرجوا اليه من البيت بعد ولادتهم، كان قسطل صفورية، لأقول لهم أنتم من هذا المكان واليه تعودون.   

وبعد التظاهر، جرت مسيرة حاشدة بمشاركة المئات من الشارع الموصول بين صفورية والناصرة، الى موقع القسطل التاريخي في صفورية، حيث ألقيت كلمات.




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- اسامة

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