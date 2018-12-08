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الشرطة تصدر أمر حظر نشر تفاصيل مقتل احمد سلامة في جلجولية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصدرت الشرطة اليوم السبت, أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل المرحوم احمد سلامة من جلجولية (58عاما) من الرينة ليلة امس، لمدة 7 أيام حتى تاريخ 14-12-2018 .


وكان قد لقي احمد سلامة 58 عاما من جلجولية مصرعه جراء تعرضه لاطلاق النار اثناء تواجده بسيارته في مدخل البلدة مساء الجمعة.
وتم اقرار وفاته متأثرا بجراجه في المستشفى .
وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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