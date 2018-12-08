الشرطة, تصدر, أمر, حظر, نشر, تفاصيل, مقتل, احمد, سلامة, في, جلجولية,

أصدرت الشرطة اليوم السبت, أمر حظر نشر تفاصيل جريمة قتل المرحوم احمد سلامة من جلجولية (58عاما) من الرينة ليلة امس، لمدة 7 أيام حتى تاريخ 14-12-2018 .

وكان قد لقي احمد سلامة 58 عاما من جلجولية مصرعه جراء تعرضه لاطلاق النار اثناء تواجده بسيارته في مدخل البلدة مساء الجمعة.وتم اقرار وفاته متأثرا بجراجه في المستشفى .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.