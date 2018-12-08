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مصرع شخص بانفجار سيارة قرب مدينة رعنانا



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل تلقى مركز الشرطة بلاغ عن إنفجار سيارة في مدخل البلدة الزراعية عزريال.

أفراد من الشرطة عثروا على جثة شخص قرب السيارة.
يتم فحص ملابسات الحادث.
مصرع شخص بانفجار سيارة قرب مدينة رعنانا




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