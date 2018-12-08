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القاء قنبلة بجانب منزل في نحف



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جاء في بيان صادر عن شرطة الشمال:" في ساعات الليل المتأخرة القيت قنبلة في شارع قريب من احد المنازل التابع لمواطن 45 عاماً في بلدة نحف دون وقوع اصابات او اضرار .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.
القاء قنبلة بجانب منزل في نحف




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