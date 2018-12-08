توقيف, 3, شبان, وسيدة, بشبهة, طعن, شاب, من, المشهد, في, نتسيرت, عيليت,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان المشهد تعرض للطعن واصيب بجراح طفيفة في مدينة نتسيرت عيليت فجر اليوم .

الطواقم الطبية التي وصلت للمكان نقلت الشاب لمستشفى العائلة المقدسة في الناصرة ووصفت جراحه بالطفيفة .واضاف بيان الشرطة انه خلال التحقيقات الاولية تم ايقاف سيدة 47 عاماً من نتسيرت عيليت و3 شبان من المشهد بالعشرينيات من اعمارهم للتحقيق , تم تحرير السيدة وشابين واعتقال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من المشهد بشبهة الطعن .