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توقيف 3 شبان وسيدة بشبهة طعن شاب من المشهد في نتسيرت عيليت



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من سكان المشهد تعرض للطعن واصيب بجراح طفيفة في مدينة نتسيرت عيليت فجر اليوم .


الطواقم الطبية التي وصلت للمكان نقلت الشاب لمستشفى العائلة المقدسة في الناصرة ووصفت جراحه بالطفيفة .

واضاف بيان الشرطة انه خلال التحقيقات الاولية تم ايقاف سيدة 47 عاماً من نتسيرت عيليت و3 شبان من المشهد بالعشرينيات من اعمارهم للتحقيق ,  تم تحرير السيدة وشابين واعتقال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من المشهد بشبهة الطعن .
توقيف 3 شبان وسيدة بشبهة طعن شاب من المشهد في نتسيرت عيليت




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