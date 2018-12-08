مؤتمر, النهوض, المجتمعي, في, واقع, العنف, بالناصرة,

نظمت الحركة الاسلامية والقائمة العربية الموحدة مؤتمر النهوض المجتمعي في واقع العنف، ويتحدث عن واقع العنف والجريمة في المجتمع العربي وبروزه في انتخابات الحكم المحلي – مسببات واسقاطات وحلول.

وركز المؤتمر راسم خمايسي وشارك فيه محمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الشيخ حماد أبو دعابس – رئيس الحركة الاسلامية، النائب مسعود غنايم والدكتور منصور عباس – رئيس القائمة العربية الموحدة، بالاضافة الى شخصيات أخرى، حيث تحدثوا عن فتنة العنف وكيفية وقف انتشاره في مجتمع متحول.وقال محمد بركة أن هناك تقصيرا من الجهات الحكومية والشرطة ويجب استئصال ذلك، لكن يجب أن يبدأ محاربة العنف عبر تنظيف البيوت، فاذا قام كل منا بدوره في لجم ظاهرة العنف من أولادنا وبناتنا، فان مجتمعنا سيكون بخير ولا تشوبه شائبة. وبدوره قال الشيخ حماد أبو دعابس أنه لا يكفي ابقاء اللوم على جهاز الشرطة والحكومة الاسرائيلية، انما يجب أن نكون مجتمعا بناء رافضا للعنف بجميع أشكاله.