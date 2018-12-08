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اطلاق نار على سيارة في ام الفحم دون وقوع اصابات



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أقدم مجهولون، فجر اليوم، على إطلاق النار نحو سيارة خصوصية في منطقة "راس الهيش" بمدينة ام الفحم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية. 


وأسفرت حادثة إطلاق النار عن إلحاق أضرار مادية بالسيارة

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث




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