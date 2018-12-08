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فؤاد عبد الواحد يشارك في إحتفالات المبايعة الرابعة بمهرجان القرية السعودية في الرياض



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بمناسبة المبايعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "حفظه الله ورعاه"، شارك الفنان فؤاد عبد الواحد في إحتفالات مهرجان القرية السعودية "سامريات" في الرياض، وقدم حفلاً غنائياً إختار أغنياته من الألوان الفلكلورية الشعبية السعودية والمتنوعة إحتفالاً بهذه المناسبة والذكرى الغالية، وسط حضور كبير من الجمهور الذي لم يتوقف عن التفاعل والتناغم على أنغام أغنياته.

وأبدى فؤاد عبد الواحد سعادة كبيرة بتلبية دعوة إدارة مهرجان القرية السعودية في هذه المناسبة الغالية، مؤكداً أن مشاركته أمام الجمهور السعودي في الرياض تعد من المشاركات الهامة التي لامس بها أحاسيسهم وتفاعلهم بشكل مباشر من على مسرح المهرجان، متمنياً دوام الأمن والأمان في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.
الى جانب ذلك، وخلال زيارته العملية الى مدينة الرياض، التقى فؤاد عبد الواحد مع "مهندس الكلمة" الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن والأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز، في ليلة وصفها بـ"الليلة الثقافية بإمتياز" تبادلا خلالها العديد من الأحاديث حول أهمية الكلمة وتأثيرها بين المجتمع عبر الأغنيات، مؤكداً فرحه بلقاء أصحاب السمو وأنها كانت فرصة هامه له في مشواره.




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