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مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 100 في ملهى ليلي بايطاليا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء تدافع روّاد ملهى ليلي في مدينة أنكونا شمالي إيطاليا إثر بخّ أحد الساهرين رذاذ الفلفل مثيرا حالة من الذعر واختناقات بين المحتفلين. بحسب وكالة روسيا اليوم.
مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 100 في ملهى ليلي بايطاليا




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