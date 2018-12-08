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طواقم الانقاذ تخلص عالقين اثر الفيضانات من الجنوب والمركز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"طواقم الاطفاء والانقاذ في انحاء مختلفه من البلاد عملت على تخليص عالقين دخلوا بسياراتهم مجرى مياه الامطار وعلقوا فيها خاصة فيىمنطقة المركز والجنوب .الى جانب تخليص عالقين داخل عدد من المنازل التي غمرت المياه الطوابق الاولى فيها.سلطة الاطفاء والانقاذ تعود وتناشد الموتطنين عدم دخول مسارات جريان المياه وعدم السفر الا للضروره نظرا لاستمرار حالة الطقس وهطول الامطار .كما تناشد سلطة الاطفاء والانقاذ المواطنين اتباع سبل السلامه والامان في المنازل خاصة بكل ما يتعلق بوسائل التدفئه ووضعها بالقربرمن مواد قابله للاشتعال او تركها مشتعله خلال ساعات النوم‎





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