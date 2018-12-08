تخليص, رجل, علق, داخل, سيارة, بمجرى, مياه, في, طمرة,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي- عملت 4 طواقم اطفاء وانقاذ مساء اليوم، الجمعة، على تخليص سائق علق بسيارته بمجرى مياه في مدينة طمرة.

وقد تمكن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص السائق وهو سالم معافى. *مرفق صور تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ.