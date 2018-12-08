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تخليص رجل علق داخل سيارة بمجرى مياه في طمرة



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي- عملت 4 طواقم اطفاء وانقاذ مساء اليوم، الجمعة، على تخليص سائق علق بسيارته بمجرى مياه في مدينة طمرة. 


وقد تمكن رجال الاطفاء والانقاذ من تخليص السائق وهو سالم معافى. *مرفق صور تصوير سلطة الاطفاء والانقاذ.




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