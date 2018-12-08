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الطقس:ارتفاع درجات الحرارة وامطار متفرقة



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يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.


الأحد 2018/12/09: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع درجات الحرارة وامطار متفرقة




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