فرنسا, تطالب, اسرائيل, برفع, الحصار, عن, غزة,

طالب رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، اليوم الجمعة، بـ رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وبتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال فيليب، إثر لقائه نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله في باريس، "لن يكون هناك سلام من دون حل دائم لغزة، يشمل المصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار الاسرائيلي".وذكّر فيليب بدعم بلاده "لحل الدولتين"، على أن تكون القدس عاصمة مشتركة لهما، مشيرا إلى الوضع المقلق في المنطقة، جراء "تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي"، والمواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.وكرر الحمد الله دعوته إلى تنظيم مؤتمر دولي، "مع مشاركة واسعة تشمل الأطراف المعنيين"، بهدف "إحياء عملية السلام".وكان نحو 10 آلاف فلسطيني تظاهروا الجمعة، في عدة نقاط تماس على طول الحدود ادت الى إصابة 33 مواطنا، برصاص الاحتلال.