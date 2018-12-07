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مقتل احمد سلامة 58 عاما من جلجولية جراء تعرضه لاطلاق النار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي احمد سلامة 58 عاما من جلجولية مصرعه جراء تعرضه لاطلاق النار اثناء تواجده بسيارته في مدخل البلدة الليلة.


وتم اقرار وفاته متأثرا بجراجه في المستشفى .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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