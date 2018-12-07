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صور - اضاءة شجرة الميلاد المجيد في يافة الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تم مساء اليوم اضاءة شجرة الميلاد المجيد في يافة الناصرة بحضور عدد كبير من الاهالي ، وبمشاركة عدد من رجال الدين، حيث سادت اجواء الفرح الميلادية.


حيث تم اضاءة الشجرة على اصوات ترانيم الميلاد المجيد واصوات قرع الطبول .




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