صور - اضاءة شجرة الميلاد المجيد في يافة الناصرة

تم مساء اليوم اضاءة شجرة الميلاد المجيد في يافة الناصرة بحضور عدد كبير من الاهالي ، وبمشاركة عدد من رجال الدين، حيث سادت اجواء الفرح الميلادية.

حيث تم اضاءة الشجرة على اصوات ترانيم الميلاد المجيد واصوات قرع الطبول .