تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فرنسا تحذر لبنان من مخاطر التأخّر بتشكيل الحكومة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذرت فرنسا، الجمعة، من أن لبنان قد يخسر مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات تشكل حاجة ماسة للاقتصاد المتداعي، ويشهد تراجعاً في زخم الدعم الدولي له، في حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتاً أطول.



ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر "سيدر" الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل.


وقال السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه في مؤتمر صحافي عقده على متن فرقاطة فرنسية توقفت في بيروت الجمعة: "نأسف بشدة لأنّ أصدقاءنا اللبنانيين غير قادرين على الاتفاق على تأليف حكومة". 




كلمات متعلقة

فرنسا, تحذر, لبنان, من, مخاطر, التأخّر, بتشكيل, الحكومة,

تابعونــا

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا الرئيس السوداني عمر البشير ينهي زيارة غير معلنة لسوريا 2018-12-17 | 06:14:34

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...

الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر الجيش الاسرائيلي يعلن كشف نفق هجومي آخر 2018-12-16 | 13:10:01

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...

الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" الشرطة الفرنسية توقف العشرات في تظاهرات "السترات الصفراء" 2018-12-15 | 17:30:51

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، عشرات الأشخاص بعد ساعات قليلة من بدء مظاهرة...

المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي المالكي: ندرس كيفية الرد على القرار الاسترالي 2018-12-15 | 14:56:42

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي: ان استراليا حاولت...

عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي عقوبات أمريكية على ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي 2018-12-15 | 11:55:01

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سفيرة فنلندا تزور قرية عبلين وديع ابو نصار الجليل السفارةاطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصلينיشرطة لواء الشمال ضبط اسلحة مفرقعات عبوات ناسفة مسدسات بنادق سلاح تسلح مكافحة ظاهرة بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل سعد خطيب عرابة يهدم بيته بنفسه مدينة قريب من الشارع التسهيلات الضريبية تقليصات مجلس مجد الكروم شعارات تظاهرة مصادرة اسطوانات اسطوانة غاز بشكل غير قانوين مجد الكروم البعنة حملة شفاعمرو المصادقة الخارطة الهيكيلية الرئيس عنبتاوي يستهجن موقف الجبهة ايداع الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة انزلاق خلاط باطون طمرة اصطدام سيارتين اصابة امرأة عامود كهرباء مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين المسدارس الاهلية المسيحية تعيين لجنة مسؤولة فحص احتياجات وزارة المعارف اطار اتفاق الطرفين مباشر مباراة ليفربول مانشستر يونايتيد بث دوري انجليزي الصنارة حي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com