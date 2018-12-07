فرنسا, تحذر, لبنان, من, مخاطر, التأخّر, بتشكيل, الحكومة,

حذرت فرنسا، الجمعة، من أن لبنان قد يخسر مساعدات واستثمارات بمليارات الدولارات تشكل حاجة ماسة للاقتصاد المتداعي، ويشهد تراجعاً في زخم الدعم الدولي له، في حال تطلّب تشكيل حكومة جديدة وقتاً أطول.

ومنذ أكثر من ستة أشهر، لم تثمر جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في تأليف حكومة جديدة، في خطوة يحتاج إليها لبنان للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر "سيدر" الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل.وقال السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه في مؤتمر صحافي عقده على متن فرقاطة فرنسية توقفت في بيروت الجمعة: "نأسف بشدة لأنّ أصدقاءنا اللبنانيين غير قادرين على الاتفاق على تأليف حكومة".