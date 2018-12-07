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صور- مصرع امرأة عربية وطفلتها الرضيعة واصابة اخرين بحادث طرق مروع على شارع 6 في الجنوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق مروع وقع على شارع رقم 6 قرب مفترق كريات جات جنوب البلاد عن مصرع أم 30 عاما وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر عاما ,  واصابة 3 اخرين بجراح متفاوتة.


وافيد ان الحادث اسفر عن انقلاب سيارة على الشارع .


واستنفرت طواقم الاسعاف الى مكان الحادث.




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