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نصب شجرة ميلاد بطول 15 مترا على خط جبهة إدلب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الأب ديميتريوس راعي كنيسة مدينة السقيلبية السورية، أن المقاتلين المحليين في المدينة نصبوا على حدود محافظتي حماة وإدلب شجرة ميلاد بطول 15 مترا على بعد نصف كيلومتر عن خط الجبهة.



وقال ديميتريوس لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "اتخذت مجموعة من الناشطين قرارا بدعم الكنيسة وتنظيم الاحتفالات بأعياد رأس السنة في هذه المدينة. وقاموا بنصب شجرة عيد ميلاد بطول 15 مترا بأيديهم، ولم يوظفوا أحدا لهذه المهمة. هم عملوا بأيديهم مجانا. يوجد لدينا شارع رئيسي طوله حوالي كيلومتر واحد، وقد زينوه أيضا بالأضواء والملائكة.


مدينة السقيلبية موجودة على بعد حوالي كيلومتر عن مواقع المسلحين، "نحن آخر أرض تسيطر عليها الحكومة السورية، ويمكن القول إننا على خط النار" مباشرة.




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1. هذه الشجره بتبقى نايمه عالأرض ؟ وطولها 15 متر ؟ أو بدهن بوقفوها كي يصبح ارتفاعها 15 متر ؟ -
- علو 15 متر
2. الشجره سوف تحمي المواطنين -
- أكيد

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