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صور - انهيار صخري على سيارة في ام الفحم واصابة السائق



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بسبب الامطار الغزيرة التي تتساقط انهارت صخور بمنطقة عين خالد بام الفحم على سيارة كانت تمر من المنطقة مما اسفر عن اصابة طفيفة لشخص كان داخل السيارة.


هذا وعملت قوات الاطفاء والاسعاف وقسم الطوارئ في بلدية ام الفحم على ايجاد حل لهذا الوضع.




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