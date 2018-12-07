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قطر ترفض اقتراح "الفيفا" بشأن مونديال 2022



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مسؤول بارز في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بكرة القدم، موقف قطر من مشاركة دول أخرى في استضافة نهائيات البطولة التي تستضيفها بلاده لأول مرة.



وأكد ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، أن قطر لم تجر أية مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة النهائيات، وفقا لـ"فرانس برس".


ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحا يدعمه رئيسه جياني إنفانتينو، لـ زيادة عدد المنتخبات في مونديال قطر من 32 إلى 48، بدلا من الانتظار حتى مونديال 2026 للقيام بذلك بحسب ما كان قد قرره "الفيفا".


وقال الخاطر، في لقاء مع الصحفيين، الأربعاء: "لم نجر أية محادثات حول تشارك" استضافة البطولة. وأكد "لن يتم فرض أي شيء على أحد"، موضحا أن ما يجري حاليا هو عبارة عن "دراسة جدوى ثم عملية تشاور. وبناء على دراسة الجدوى وبناء على المحادثات، سيتم الاتفاق على ذلك".




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