تخليص, حوالي, 80, شخصا, غمرت, المياه, منازلهم, في, وسط, البلاد,

أدت الأحوال الجوية الماطرة والعاصفة التي تجتاح البلاد حاليا الى محاصرة حوالي 80 شخصا داخل منازلهم في القرية الزراعية اخيعيزير بالقرب من مطار بن غوريون الدولي بعد ان غمرتها مياه الامطار. وقامت قوات من المطافئ بتخليصهم بسلام

وأغلِقت صباح اليوم عدة مقاطع طرق في أواسط البلاد، بسبب غمرها بمياه السيول من بينها مسالك ايالون في تل ابيب من مفرق غليلوت وحتى غانوت في الاتجاهين بعد ان فاض وادي ايالون.كما اغلق طريق رقم 40 من برينير الى كيدرون بعد ان غمرته المياه. وقامت قوات من المطافئ بتخليص عشرات السائقين حوصروا في هذه الطرق.وافيد ان الشرطة تقوم بتوجيه حركة السير إلى طرق بديلة.وفي شمال البلاد اكتسى جبل الشيخ بحلة بيضاء بحيث بلغ سمك الثلوج في محطة القطار الهوائي العليا 5 سنتمترات وفي المحطة التحتى سنتمترا واحدا.هذا وارتفع منسوب مياه بحيرة طبريا منذ يوم امس بسنتمتر واحد. وتنقص المنسوب حاليا 5 امتار وخمسة وثمانون سنتمترا ليصل الى الخط الأحمر الأعلىوفي اشكلون تعكف فرق من المطافئ في هذه الساعة على اخماد حريق شب في شقة داخل عمارة سكنية مكونة من تسعة طوابق .وتم اجلاء شخصين من العمارة حيث وصفت حالتهما بالطفيفة اثر استنشاقهما الدخان.