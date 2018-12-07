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فيديو وصور - استمرار تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تستمر منذ ساعات فجر اليوم الجمعة تساقط الثلوج في موقع جبل الشيخ .


وتراكمت الثلوج بكثافة في القسم العلوي من الجبل فيما اعلنت ادارة الموقع عن فتح الموقع امام الزائرين اليوم الجمعة .

ويتوقع ان ترتفع وتيرة تساقط الثلوج اليوم مع ساعات المساء .




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