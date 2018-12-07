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ميسي يتصدر نجوم المهمات الصعبة في العالم



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تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.



ونشرت شبكة "ESPN" العالمية تصنيفها لأفضل 100 لاعب في العالم بمختلف المراكز، وقد تفوق ميسي على رونالدو ومبابي وحصد المركز الأول كأفضل من يجمع بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط.


وجاء كريستيانو ثانيًا ومبابي ثالثًا، بينما حل البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي في المركز الرابع، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد خامسًا.


أما الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، فجاء في المركز السابع بعد أن تألق هذا العام رفقة الريدز.


وحصل الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد على لقب أفضل حارس، أما داني كارفاخال لاعب ريال مدريد ففاز بلقب أفضل ظهير أيمن، وزميله في الميرنجي مارسيلو حصل على لقب أفضل ظهير أيسر.


وذهبت جائزة أفضل لاعب وسط إلى الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.


وحصل البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي على لقب أفضل لاعب وسط هجومي، ونال السنغالي ساديو ماني من ليفربول لقب أفضل جناح، أما هاري كين نجم توتنهام فجاء كأفضل مهاجم صريح، وأخيرًا توج بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي بلقب أفضل مدرب.




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