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الصين تستعد لتنفيذ مهمة غير مسبوقة إلى القمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعد الصين للقيام بمهمة رائدة، تتمثل في إنزال مركبة فضائية على الجانب البعيد "المظلم" من القمر، مما يدل على طموحها المتنامي لتصبح قوة فضائية تنافس روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وقال موقع "هندوستان تايمز" إن الصين ترغب في إنجاز مهمة "تشانغي 4" لتصبح أول دولة تنجح في تنفيذ مثل هذا الهبوط.


وستنطلق المركبة الفضائية على متن صاروخ "لونغ مارش 3 بي"، في وقت مبكر من الغد السبت.


ويدل الجانب البعيد من القمر على الجانب المظلم منه، لأنه يواجه بشكل بعيد الأرض وتبقى تفاصيله غير معروفة نسبيا.


ويعتبر تكوين الجانب البعيد للقمر مختلفا عن المواقع القريبة منه، حيث هبطت مركبات في وقت سابق، وفق ما ذكر المصدر نفسه.


وفي حال نجحت المهمة، سيصبح برنامج الفضاء الصيني رائدا في مجال اكتشاف القمر




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