رونالدو, يحصد, جائزة, جديدة, في, يوفنتوس,

وتحدث موقع يوفنتوس عن الأسباب وراء اختيار رونالدو للفوز بهذه الجائزة، منها تسجيله 4 أهداف خلال الشهر الماضي، بواقع هدف في دوري أبطال أوروبا، و3 أهداف في مباريات "الكالتشيو".. وكذلك تصدره جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع البولندي كريستوف بياتيك، مهاجم نادي جنوى.ويتصدر نادي يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 40 نقطة، بعد مرور 14 جولة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي.

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على جائزة لاعب الشهر بعد مستواه المميز خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب موقع النادي الرسمي.

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