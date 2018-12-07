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اكتشاف سلحفاة تحمل "قسما من الأرض" على ظهرها!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء فريق "Task Force Turtle"، سلحفاة تحمل طبقة من "الأرض" على ظهرها، بوزن بلغ نحو 6 كيلوغرامات.



ونشر الفريق العلمي صورة لهذه السلحفاة الفريدة. ويراقب علماء الزواحف والبرمائيات وطلاب جامعة واشنطن ومؤسسات بحثية أخرى، حركة السلاحف في مستنقعات ولاية ماريلاند الأمريكية.


وتم تجهيز مجموعة كبيرة من السلاحف في هذه المنطقة بأجهزة إرسال وكاميرات تصوير، لدراسة حركة الهجرة لهذه الزواحف.


وتنتقل الزواحف، كل عام، من أماكن عيشها الصيفية إلى "فتحات طينية تحت الأرض" بانتظار فصل الشتاء لقضائه فيها.


ويبدو أن السلحفاة التي تم تصويرها بكتلة من الأرض المعشبة بوزن 6 كيلوغرامات، استيقظت على الأرجح بعد قضائها أسبوعين في الأرض الموحلة قرب بحيرة جافة، وهي تستعد الآن لفصل الشتاء، وفقا للعلماء.




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